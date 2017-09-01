ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пятёрка стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заметно укрепила свои позиции в мире, заявил Президент РФ Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС в китайском Сямэне. Выдержки из статьи главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всем совпадают, ведется терпеливая, кропотливая работа по их сближению. Такая открытая доверительная атмосфера способствует успешной реализации поставленных задач», - заявил он.

Путин обратил внимание на успехи в экономическом сотрудничестве между странами БРИКС. «Прежде всего отмечу начало операционной деятельности Нового банка развития (НБР). Уже одобрено 7 инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около 1,5 млрд долларов. В нынешнем году ожидается утверждение НБР второго «пакета» инвестпроектов на общую сумму 2,5-3 млрд долларов», - говорится в статье.

По его мнению, созданию эффективных механизмов по поощрению здоровой конкуренции в рамках БРИКС служит российская инициатива о развитии сотрудничества по линии антимонопольных ведомств стран-членов объединения. «Речь идёт о разработке комплекса мер по сотрудничеству в сфере противодействия ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушениям правил конкуренции», - пояснил Президент РФ.

Он также привлёк внимание к российскому предложению об учреждении платформы энергетических исследований БРИКС. «На наш взгляд, это позволит наладить информационно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в интересах стран «пятерки», а в перспективе - содействовать реализации совместных инвестиционных энергопроектов», - заметил Путин.