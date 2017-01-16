Путин утвердил Основы госполитики регионального развития до 2025 года
16.01.2017, 20:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики регионального развития России до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительству России поручено, начиная с 2017 года, ежегодно, не позднее 20 декабря докладывать президенту России о результатах реализации Основ госполитики регионального развития.
Результатами реализации государственной политики в этой сфере, как отмечается в документе, должно стать сокращение различий в уровне и качестве жизни россиян, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности, а также сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов.
Кроме того, необходимо достичь уровня инфраструктурной обеспеченности всех населённых территорий РФ, повышения уровня удовлетворённости населения деятельностью органов госвласти субъектов и местного самоуправления.
"Успешная реализация государственной политики регионального развития формирует дополнительные условия для достижения целей государства в области национальной безопасности, развития межнациональных и межконфессиональных отношений", - говорится в утверждённых Основах.
Правительству России поручено, начиная с 2017 года, ежегодно, не позднее 20 декабря докладывать президенту России о результатах реализации Основ госполитики регионального развития.
Результатами реализации государственной политики в этой сфере, как отмечается в документе, должно стать сокращение различий в уровне и качестве жизни россиян, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности, а также сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов.
Кроме того, необходимо достичь уровня инфраструктурной обеспеченности всех населённых территорий РФ, повышения уровня удовлетворённости населения деятельностью органов госвласти субъектов и местного самоуправления.
"Успешная реализация государственной политики регионального развития формирует дополнительные условия для достижения целей государства в области национальной безопасности, развития межнациональных и межконфессиональных отношений", - говорится в утверждённых Основах.