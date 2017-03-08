Путин в Международный женский день посетил в Брянске новый перинатальный центр
08.03.2017, 19:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сопровождении Заместителя Председателя Правительства Ольги Голодец, Министра здравоохранения Вероники Скворцовой и руководителя центра Александра Кулаченко Президент осмотрел операционный блок, палату интенсивной терапии, инкубатор для недоношенных новорождённых и центр телемедицины, позволяющий по видеосвязи общаться с врачами в других медучреждениях. Глава государства также пообщался с одной из пациенток центра – молодой мамой.
Новый перинатальный центр построен в Брянске за 1,5 года. В это учреждение, где есть возможность выхаживать детей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов, будут направляться пациентки с самой сложной беременностью, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи.
В учреждении будут работать консультативно-диагностическое, приёмное, родильное, послеродовое отделения, операционный блок, отделения реанимации и интенсивной терапии женщин и новорождённых, отделения патологии беременности и патологии новорождённых, ряд других подразделений.
В перинатальном центре есть возможность оказывать все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществлять амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и детям.
Президент кратко побеседовал с сотрудницами перинатального центра.
Новый перинатальный центр построен в Брянске за 1,5 года. В это учреждение, где есть возможность выхаживать детей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов, будут направляться пациентки с самой сложной беременностью, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи.
В учреждении будут работать консультативно-диагностическое, приёмное, родильное, послеродовое отделения, операционный блок, отделения реанимации и интенсивной терапии женщин и новорождённых, отделения патологии беременности и патологии новорождённых, ряд других подразделений.
В перинатальном центре есть возможность оказывать все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществлять амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и детям.
Президент кратко побеседовал с сотрудницами перинатального центра.