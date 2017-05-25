ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову орден Александра Невского.

Церемония состоялась в Московском Кремле.

Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».

Указ о награждении Рустама Минниханова орденом Александра Невского был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2017 г.