Путин вручил президенту Татарстана орден Александра Невского
25.05.2017, 11:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову орден Александра Невского.
Церемония состоялась в Московском Кремле.
Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».
Указ о награждении Рустама Минниханова орденом Александра Невского был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2017 г.
Церемония состоялась в Московском Кремле.
Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».
Указ о награждении Рустама Минниханова орденом Александра Невского был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2017 г.