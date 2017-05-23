ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого на стадионе Манчестера.

"Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания", – подчеркнул президент России в телеграмме.

Глава Российского государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнёрами – как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий.