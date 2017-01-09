Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с атакой террористов
09.01.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдельфаттаху Сиси в связи с гибелью египетских полицейских и военнослужащих в результате вылазки террористов в городе Эль-Ариш.
«Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме соболезнования.
«Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме соболезнования.