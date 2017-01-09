ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдельфаттаху Сиси в связи с гибелью египетских полицейских и военнослужащих в результате вылазки террористов в городе Эль-Ариш.

«Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме соболезнования.