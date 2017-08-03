ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необходимо сократить число внеплановых проверок предпринимателей до 30% от плановых. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по инвестиционным проектам на Дальнем Востоке.

Исключения должны составить ситуации, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, отметил президент.

Глава государства добавил, что внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего согласования с прокуратурой. "Там только 2-3% согласовывается с прокуратурой. Всё остальное идёт самостоятельно", - сказал он.

Кроме того, административное давление часто является избыточным. "Всё время об этом говорим, принимаем решения на этот счёт. И, кстати говоря, многие из них позитивно работают. Но практика показывает, что принятых решений недостаточно", - констатировал Путин.