Путин заявил о готовности помочь развитию Volkswagen в России
08.02.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Шедевры Византии" представили в Третьяковской галереезидент Владимир Путин в среду провёл встречу с председателем правления концерна Volkswagen Маттиасом Мюллером и обсудил с ним вопросы дальнейшего развития компании на российском рынке.
Президент напомнил, что отношения России с концерном развиваются с 1993 года, объём продаж компании на российском рынке составляет около 11%, а порядка 10% от производимой в России продукции Volkswagen идёт на внешние рынки за пределы страны, передаёт "Интерфакс".
Со своей стороны Мюллер заявил, что объём инвестиций компании в России составляет более 1,85 млрд евро.
"Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России", - заявил председатель правления концерна.
Отметим, что два года назад компания Volkswagen была обвинена в оборудовании дизельных авто программным обеспечением, которое намеренно занижает показатели выбросов вредных веществ. После этого прошёл ряд судов и отставок в концерне.
Президент напомнил, что отношения России с концерном развиваются с 1993 года, объём продаж компании на российском рынке составляет около 11%, а порядка 10% от производимой в России продукции Volkswagen идёт на внешние рынки за пределы страны, передаёт "Интерфакс".
Со своей стороны Мюллер заявил, что объём инвестиций компании в России составляет более 1,85 млрд евро.
"Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России", - заявил председатель правления концерна.
Отметим, что два года назад компания Volkswagen была обвинена в оборудовании дизельных авто программным обеспечением, которое намеренно занижает показатели выбросов вредных веществ. После этого прошёл ряд судов и отставок в концерне.