ОРЕАНДА-НОВОСТИ На совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин отметил важность бесперебойной работы энергетической системы макрорегиона и недопустимость прошедших 1 августа энергосбоев.



Обращаясь к Министру энергетики Александру Новаку, глава государства отметил необходимость анализа произошедшей ситуации и разработки превентивных мер. «Проанализируйте всё это, доложите Председателю Правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как Вы сейчас сказали, мероприятий, которые бы не допускали подобных сбоев», - подчеркнул Президент России.



Как отметил Министр энергетики, «если говорить о таких системных авариях, у нас наблюдается сокращение их количества из года в год. Если в 2016 году у нас было примерно 52 таких аварии, то за первое полугодие 2017 года произошло всего четыре аварии». «Тем не менее это означает, что мы всё равно должны проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски веерного отключения, каскадного отключения, которое приводит к отключению большого числа потребителей. В свою очередь, мы в рамках комиссии участвуем в работе, и все необходимые мероприятия будут проведены, чтобы минимизировать такие случаи», - сказал он.



Напомним, 1 августа произошла системная авария в объединённой энергосистеме Востока. В 14.06 из-за короткого замыкания отключилась наземная линия 220 киловольт Хабаровская – Волочаевка, и сейчас Ростехнадзором создана комиссия для выяснения причин соответствующих отключений линий. В этих условиях произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части. В результате было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью где-то 1250 мегаватт, это более 1 миллиона человек, если говорить о населении, плюс промышленные потребители в Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, в Южно-Якутском энергорайоне. Был зафиксирован сбой движения поездов и прекращён экспорт электроэнергии в Китайскую Народную Республику.



Через 39 минут после сбоя была выполнена синхронизация разделившихся частей ОЭС Востока, и начался процесс восстановления энергоснабжения потребителей, сообщается на сайте Минвостокразвития России.