РФ будет следить за ходом расследования убийства российского посла в Турции
23.12.2016, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия будет следить за выявлением всех обстоятельств при расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
"Кстати говоря, то, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе и в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжёлые преступления, здесь ничего удивительного нет, и в нашей стране, и за рубежом это происходит сплошь и рядом. Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил? Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников", - заявил Путин.
Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Убийца вошёл в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен.
"Кстати говоря, то, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе и в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжёлые преступления, здесь ничего удивительного нет, и в нашей стране, и за рубежом это происходит сплошь и рядом. Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил? Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников", - заявил Путин.
Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Убийца вошёл в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен.