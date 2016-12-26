ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минюстом России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 60.7 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статью 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается закрепление за органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения полномочий по информационному обмену о наличии вакантных мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Данная новелла позволит ФСИН России на основе совместных соглашений о взаимодействии с территориальными органами и государственными учреждениями службы занятости населения получать сведения о наличии вакантных мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам.