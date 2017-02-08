Региональная служба по тарифам Нижегородской области исполнила предупреждение ФАС России
08.02.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В декабре 2016 года антимонопольная служба направила в адрес Региональной службы по тарифам Нижегородской области предупреждение. ФАС России установила, что тарифный орган субъекта РФ необоснованно отменил тарифы на услуги по передаче электроэнергии для ООО «Нижегородская сетевая компания» (ООО «НЭСК»).
Антимонопольное ведомство выявило следующий факт: Региональная служба по тарифам Нижегородской области включила компанию в перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых не устанавливаются и не пересматриваются тарифы, т.к. общество не соответствует критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ.
Региональный тарифный орган внес компанию в этот перечень на основании экспертного заключения, основанного на ведомственных актах, которые утратили свою законную силу. Следовательно, они не могли применяться для анализа соответствия ООО «НЭСК» критериям отнесения к ТСО.
Таким образом, Региональная служба по тарифам, отменив индивидуальные тарифы для компании, необоснованно исключила ООО «НЭСК» из числа хозяйствующих субъектов, которые могут оказывать услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области.
В этих действиях усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В декабре 2016 года ФАС России направила предупреждение тарифному регулятору региона, которое было исполнено путем возвращения действующего ранее тарифа.
Антимонопольное ведомство выявило следующий факт: Региональная служба по тарифам Нижегородской области включила компанию в перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых не устанавливаются и не пересматриваются тарифы, т.к. общество не соответствует критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ.
Региональный тарифный орган внес компанию в этот перечень на основании экспертного заключения, основанного на ведомственных актах, которые утратили свою законную силу. Следовательно, они не могли применяться для анализа соответствия ООО «НЭСК» критериям отнесения к ТСО.
Таким образом, Региональная служба по тарифам, отменив индивидуальные тарифы для компании, необоснованно исключила ООО «НЭСК» из числа хозяйствующих субъектов, которые могут оказывать услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области.
В этих действиях усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В декабре 2016 года ФАС России направила предупреждение тарифному регулятору региона, которое было исполнено путем возвращения действующего ранее тарифа.