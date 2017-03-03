Регистрация опасных пород собак в России станет обязательной
03.03.2017, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владельцы домашних животных смогут в добровольном порядке зарегистрировать своих питомцев, исключение составят потенциально опасные породы собак, для которых эта процедура должна быть обязательной. Об этом сегодня сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, говоря о ключевых нормах новой редакции законопроекта об ответственном обращении с животными.
Сложности могут возникнуть, прежде всего, у жителей сельской местности.
«Поэтому мы считаем, что институт регистрации должен появиться для того, чтобы граждане могли застраховать, сделать более безопасной как жизнь животного, так и владение им», - сказал Панов. Так, регистрация позволит «осуществлять определённые юридические действия в случае, например, пропажи животного и если оно будет подобрано как бездомное», уточнил он.
При этом регистрация должна стать обязательной для потенциально опасных пород собак, убеждён депутат. «Для собак, которые представляют повышенную опасность, должна быть обязательная регистрация, чтобы владельцы данных животных понимали свою ответственность, особенно за безопасность других людей», - подчеркнул он.
Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных, проект закона обязывает владельцев «обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного», и запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека.
Ко второму чтению накопилось уже более 190 поправок. До конца марта свои предложения должны внести регионы, депутаты ждут поправок и от правительства - пока их не поступало. Одним из моментов, который депутаты предлагают закрепить в проекте закона, будет обязательная регистрация животных.
Сложности могут возникнуть, прежде всего, у жителей сельской местности.
«Поэтому мы считаем, что институт регистрации должен появиться для того, чтобы граждане могли застраховать, сделать более безопасной как жизнь животного, так и владение им», - сказал Панов. Так, регистрация позволит «осуществлять определённые юридические действия в случае, например, пропажи животного и если оно будет подобрано как бездомное», уточнил он.
При этом регистрация должна стать обязательной для потенциально опасных пород собак, убеждён депутат. «Для собак, которые представляют повышенную опасность, должна быть обязательная регистрация, чтобы владельцы данных животных понимали свою ответственность, особенно за безопасность других людей», - подчеркнул он.
Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных, проект закона обязывает владельцев «обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного», и запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека.
Ко второму чтению накопилось уже более 190 поправок. До конца марта свои предложения должны внести регионы, депутаты ждут поправок и от правительства - пока их не поступало. Одним из моментов, который депутаты предлагают закрепить в проекте закона, будет обязательная регистрация животных.