Реконструкцию гостиницы "Белград" в Москве планируют завершить во II квартале 2017 года
21.03.2017, 12:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21-этажное здание гостиницы «Белград» с двумя подземными этажами находится в самом центре Москвы. Завершить его реконструкцию планируется во втором квартале 2017 года, об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
После открытия в обновлённом «Белграде» будут 439 номеров разных типов, конференц-залы с зонами для отдыха и кофе-брейков, фитнес-зал с бассейном и административная часть. На крыше появится надстройка двухэтажного ресторана (22-й и 23-й этажи), на минус первом этаже оборудуют паркинг на 25 автомобилей. Общая площадь гостиницы увеличится с 25,4 тысячи квадратных метров до 28,5 тысячи квадратов.
Сейчас завершаются внутренние отделочные и инженерные работы в двухэтажной надстройке, а также фасадные работы.
Гостиница была построена в 1975 году. Реконструкция проводится за счёт средств инвестора.
После открытия в обновлённом «Белграде» будут 439 номеров разных типов, конференц-залы с зонами для отдыха и кофе-брейков, фитнес-зал с бассейном и административная часть. На крыше появится надстройка двухэтажного ресторана (22-й и 23-й этажи), на минус первом этаже оборудуют паркинг на 25 автомобилей. Общая площадь гостиницы увеличится с 25,4 тысячи квадратных метров до 28,5 тысячи квадратов.
Сейчас завершаются внутренние отделочные и инженерные работы в двухэтажной надстройке, а также фасадные работы.
Гостиница была построена в 1975 году. Реконструкция проводится за счёт средств инвестора.