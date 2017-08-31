ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россияне тратят на подготовку детей к 1 сентября до трети полученных в августе доходов и до 40 часов собственного времени, чтобы собрать и приобрести всё необходимое. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», опросив родителей школьников в рамках исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год, которые являются родителями детей школьного возраста, и выяснили, что в преддверии начала учебного года две трети из них тратят на «экипировку» детей до трети августовского дохода. Одна шестая всех родителей тратит на сборы в школу почти 50% всех доходов, оставшиеся – меньше 20%.

Наибольшие расходы у родителей учащихся начальной школы, в частности, первоклашек. На втором месте родители старшеклассников, на третьем – учеников средней школы. «У многих расходы складываются из желания приобрести всё и сразу, некоторые наоборот, не покупают всё и задорого в конце августа, а постепенно приобретают необходимое в течение учебного года или лета, поэтому для них подготовка к 1 сентября не вызывает пиковых расходов в августе, - замечает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Так же получается и с потраченным временем: кто-то тратит на сборы несколько часов, а у кого-то покупки растягиваются на неделю».

Подготовка к 1 сентября связана не только с покупкой канцтоваров, портфелей, большинство также обновляют ребёнку гардероб (учебная и спортивная форма, обувь), нередко покупают новые гаджеты (телефоны и ноутбуки), в список необходимого попадает даже мебель (письменный стол, компьютерное кресло, стеллажи для книг и прочее). Также в обязательную программу входит стрижка ребёнка и покупка букета цветов.

Но, например, несколько лет назад в Санкт-Петербурге стартовала акция «Дети вместо цветов», когда вместо приобретения двух-трёх десятков букетов от каждого ученика в день праздника, дети 1 сентября дарят лишь один от имени класса, а оставшиеся деньги перечисляют в благотворительные фонды.

Часть опрошенных родителей сообщила, что иногда они по собственной инициативе собирают деньги на нужды класса или приобретение чего-то необходимого для дополнительного обучения. «Больше половины родителей перед началом учебного года получают от школы предложение поучаствовать в подготовке класса или его уборке, однако принимают его лишь 1,5%. Чаще всего в этом участвуют члены родительского комитета и наиболее активные родители из числа ближе всего живущих к школе», - рассказывает Егор Сафрыгин.