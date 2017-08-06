ОРЕАНДА-НОВОСТИ Родственники заблокированных в руднике «Мир» рабочих, которые проживают в других регионах или находятся за пределами страны, прибудут в Мирный в понедельник. Об этом сообщила председатель профсоюза «Профалмаз» Мотрена Скрябина.



«Мы связались со всеми родственниками тех горняков, с которыми пока не установлена связь. Речь идёт о близких четверых работников подрядной организации, которые остаются под землёй. Шестеро их родных вылетают из Москвы. Кроме того, вышли на родственников тех шахтёров, которые являются нашими сотрудниками — рудника «Мир». Сейчас некоторые из них находятся в отпуске», — рассказала Мотрена Скрябина.



По её словам, в понедельник будет организован перелёт родных из Крыма, Донецкой народной республики. АК «АЛРОСА» и «Профалмаз» взяли на себя все расходы.



Напомним, в пятницу в 16.30 на шахте «Мир» произошла техногенная авария — из-за прорыва карьера внутрь попало много воды. На момент происшествия в смене на руднике находился 151 человек.



Большинство из людей спасены, в настоящее время ведутся поиски восьмерых.