Росаккредитация создала дискриминационные условия при внедрении "ЭРА-ГЛОНАСС"
09.08.2017, 18:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 июля 2017 года ФАС России выдала предупреждение Росаккредитации об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее в ФАС России поступили многочисленные обращения граждан и организаций с жалобами на действия Росаккредитации, АО "ГЛОНАСС" и его агентов ООО "Сумотори-Авто", ООО "Волтон Менеджмент Рус".
1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Теперь все ввозимые на территорию Российской Федерации автомобили (в том числе подержанные) должны оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб.
Новые автомобили (ввозимые и производящиеся на территории Российской Федерации) комплектуются таким устройством с завода. Однако законом не урегулирован порядок действий граждан, ввозящих в Россию подержанные автомобили.
В этой связи АО "ГЛОНАСС", как оператор этой системы, разработало и разместило на своём сайте так называемый временный порядок, где пошагово перечислены действия, которые гражданам необходимо совершить, чтобы оснастить автомобиль таким устройством и получить в таможенных органах паспорт транспортного средства.
Во временном порядке указано, что устройство необходимо приобрести у АО "ГЛОНАСС" или у одного из его агентов. Договор купли-продажи устройства необходимо предоставить в испытательную лабораторию для получения свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Это свидетельство предоставляется в таможенные органы, и только после этого гражданин может получить паспорт транспортного средства.
Требование о необходимости предоставить в испытательную лабораторию копию договора купли-продажи устройства у одного из агентов содержится и на сайте Росаккредитации.
В российском законодательстве отсутствует запрет или ограничение на производство или продажу устройств, либо требование о получении лицензии (иного согласия АО "ГЛОНАСС") на производство или продажу устройств. Осуществлять деятельность по производству или продаже устройств может неограниченный круг лиц.
Таким образом, ФАС России пришла к выводу, что Росаккредитация, разместив на своём сайте требование о приобретении устройства у одного из агентов АО "ГЛОНАСС", установила для приобретателей устройств ограничение выбора организаций, у которых устройство можно приобрести.
Согласно предупреждению Росаккредитации необходимо до 11 августа 2017 года исключить из сообщения на сайте информацию о необходимости приобретать устройства только у агентов АО "ГЛОНАСС".
Ранее в ФАС России поступили многочисленные обращения граждан и организаций с жалобами на действия Росаккредитации, АО "ГЛОНАСС" и его агентов ООО "Сумотори-Авто", ООО "Волтон Менеджмент Рус".
1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Теперь все ввозимые на территорию Российской Федерации автомобили (в том числе подержанные) должны оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб.
Новые автомобили (ввозимые и производящиеся на территории Российской Федерации) комплектуются таким устройством с завода. Однако законом не урегулирован порядок действий граждан, ввозящих в Россию подержанные автомобили.
В этой связи АО "ГЛОНАСС", как оператор этой системы, разработало и разместило на своём сайте так называемый временный порядок, где пошагово перечислены действия, которые гражданам необходимо совершить, чтобы оснастить автомобиль таким устройством и получить в таможенных органах паспорт транспортного средства.
Во временном порядке указано, что устройство необходимо приобрести у АО "ГЛОНАСС" или у одного из его агентов. Договор купли-продажи устройства необходимо предоставить в испытательную лабораторию для получения свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Это свидетельство предоставляется в таможенные органы, и только после этого гражданин может получить паспорт транспортного средства.
Требование о необходимости предоставить в испытательную лабораторию копию договора купли-продажи устройства у одного из агентов содержится и на сайте Росаккредитации.
В российском законодательстве отсутствует запрет или ограничение на производство или продажу устройств, либо требование о получении лицензии (иного согласия АО "ГЛОНАСС") на производство или продажу устройств. Осуществлять деятельность по производству или продаже устройств может неограниченный круг лиц.
Таким образом, ФАС России пришла к выводу, что Росаккредитация, разместив на своём сайте требование о приобретении устройства у одного из агентов АО "ГЛОНАСС", установила для приобретателей устройств ограничение выбора организаций, у которых устройство можно приобрести.
Согласно предупреждению Росаккредитации необходимо до 11 августа 2017 года исключить из сообщения на сайте информацию о необходимости приобретать устройства только у агентов АО "ГЛОНАСС".
Источник: ФАС