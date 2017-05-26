ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России получила уведомление об исполнении Росжелдором предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее антимонопольный орган обнаружил в действиях Росжелдора по изданию распоряжения от 13 апреля 2015 года № ВЧ-30-р признаки нарушения Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 15), что стало поводом для выдачи предупреждения. Реализация Распоряжения могла привести к прекращению деятельности хозяйствующего субъекта (ООО «Восточно-Уральский Терминал»), осуществляющего деятельность на рынке стивидорных услуг.

«Институт предупреждения в очередной раз доказал свою эффективность как инструмент превентивного контроля. Использование этого инструмента позволяет относительно быстро, без длительных административных процедур возбуждения и рассмотрения дела, а иногда и последующих споров в суде, восстановить конкурентную среду. В подобных случаях мы высоко ценим способность сторон договариваться, признавать недостатки и устранять их в добровольном порядке», – отметил начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.