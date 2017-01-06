ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с поступлением вечером 05.01.2017 информации о возгорании объекта (мебельный салон) на востоке Москвы филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Восточном административном округе 6 января произведен отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки у дома 10 по улице Ткацкая.



Согласно результатов лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ, свойственных процессам горения, в атмосферном воздухе в пределах допустимых величин.