Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку перед поездкой в Румынию
08.02.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Национального института здравоохранения Румынии в стране с осени 2016 года начался эпидемический подъём заболеваемости корью. По состоянию на 27.01.2017 в 34 округах Румынии зарегистрировано 2357 подтверждённых случаев кори, из них 15 случаев в 5-ти округах закончились летальным исходом. Заболеваемость корью обусловлена низкими охватами иммунизацией против данной инфекции. Так, до возникновения вспышки кори в стране, число привитых детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет составляло 20,6%.
Министерство здравоохранения Румынии в середине декабря 2016 года разработало план действий по предотвращению распространения случаев заболевания корью в стране, предусматривающий:
- снижение прививочного возраста первой вакцинации против кори до 9 месяцев; (ранее Программой страны предусматривалось проведение иммунизации против кори в 12 месяцев и 5 лет);
- обеспечение однократной вакцинацией против кори детей до 5 лет, с 5 до 9 лет - двукратной иммунизацией;
Лечебному звену рекомендовано своевременно выявлять непривитых против кори детей, организовывать и проводить их иммунизацию.
Запасы вакцины против кори (MMR) в Румынии по информации Минздрава Румынии достаточны.
По информации ECDC, Румыния классифицирована как страна с эндемичной передачей вируса кори (данные 2012-2015гг.). Последняя крупная вспышка регистрировалась в Румынии в 2011 году, когда было зарегистрировано более 4 000 случаев кори.
В связи с изложенным, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует при планировании поездки в Румынию гражданам, не привитым против кори и не переболевшим корью, сделать прививку от этой инфекции.
Министерство здравоохранения Румынии в середине декабря 2016 года разработало план действий по предотвращению распространения случаев заболевания корью в стране, предусматривающий:
- снижение прививочного возраста первой вакцинации против кори до 9 месяцев; (ранее Программой страны предусматривалось проведение иммунизации против кори в 12 месяцев и 5 лет);
- обеспечение однократной вакцинацией против кори детей до 5 лет, с 5 до 9 лет - двукратной иммунизацией;
Лечебному звену рекомендовано своевременно выявлять непривитых против кори детей, организовывать и проводить их иммунизацию.
Запасы вакцины против кори (MMR) в Румынии по информации Минздрава Румынии достаточны.
По информации ECDC, Румыния классифицирована как страна с эндемичной передачей вируса кори (данные 2012-2015гг.). Последняя крупная вспышка регистрировалась в Румынии в 2011 году, когда было зарегистрировано более 4 000 случаев кори.
В связи с изложенным, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует при планировании поездки в Румынию гражданам, не привитым против кори и не переболевшим корью, сделать прививку от этой инфекции.