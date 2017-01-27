ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с массовыми жалобами граждан на загрязнение атмосферы в результате сортировки угля на площадке ОАО «Порт Ванино» и по результатам проведённого административного расследования Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора применена к организации обеспечительная мера в виде запрета деятельности на эксплуатацию дробильных установок, осуществляющих вредные выбросы.

27 января 2017г. Управлением составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении в отношении ОАО «Порт Ванино» по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ. Введена обеспечительная мера по запрету эксплуатации дробильных установок, предназначенных для сортировки и очистки угля, осуществляющих вредные выбросы.

Всего было опечатано и опломбировано 10 единиц специализированной техники, предназначенной для обработки угля.

Установки были опломбированы инспектором Управления в присутствии сотрудников полиции.

Росприроднадзор отмечает, что в течение последнего года юридическое лицо 4 раза привлекалось к административной ответственности за экологические нарушения, при этом на сегодняшний день продолжает нарушать природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха.

Необходимые процессуальные документы направлены Управлением Росприроднадзора в Ванинский районный суд для решения вопроса о применении административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.