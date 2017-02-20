Россия и Узбекистан увеличили объём товарооборота в 2016 году
20.02.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ташкенте состоялось 18-е заседание Российско-Узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. В пленарном заседании принял участие статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Участники заседания положительно оценили динамику российско-узбекского сотрудничества в области промышленности и наметили новые точки роста экономических показателей.
В частности была отмечена работа Минпромторга России по улучшению товарооборота между странами в 2016 году в основном, за счёт расширения поставок хлопка и трикотажа, а также продовольственных товаров.
"В 2016 году поставки хлопка-волокна из Узбекистана увеличились с 3 тыс. тонн до 9, 7 тыс. тонн на общую сумму 14,8 млн. долл. и Узбекистан переместился с пятого на третье место среди основных поставщиков хлопка-волокна в Россию", - отметил Виктор Евтухов.
Также за 11 месяцев 2016 г. рост импорта в Россию хлопчатобумажной пряжи составил 3% , хлопчатобумажных тканей – 55%, трикотажных тканей – 69 %, готовых швейных и трикотажных изделий – 11% .
По словам замминстра, во многом это стало возможно в результате работы Минпромторга России по установлению прямых контактов с представителями ритейла, а также участию в международных хлопковых и текстильных ярмарках, проводимых в наших странах.
Ещё одним направлением российско-узбекского экономического сотрудничества Виктор Евтухов назвал кооперацию в области автомобильной промышленности.
"Крупнейший российский производитель легких автомобилей, микроавтобусов – Группа «ГАЗ» заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе, микроавтобусов на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной Правительством Республики Узбекистан. Со стороны руководителей республики Узбекистан было заявлено, что они не видят никаких препятствий реализации такого проекта» - сообщил он, добавив, что также на сегодняшний обсуждается возможность организации совместного производства кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов Вектор-410, которые по мощности превосходят зарубежные аналоги и при этом еще имеют преимущество по цене. При этом «Ростсельмаш» готов предоставить право Узбекистану осуществлять экспорт зернокомбайна Вектор-410 в Пакистан, Туркмению, Афганистан", - сообщил замглавы Минпромторга России.
Участники заседания положительно оценили динамику российско-узбекского сотрудничества в области промышленности и наметили новые точки роста экономических показателей.
В частности была отмечена работа Минпромторга России по улучшению товарооборота между странами в 2016 году в основном, за счёт расширения поставок хлопка и трикотажа, а также продовольственных товаров.
"В 2016 году поставки хлопка-волокна из Узбекистана увеличились с 3 тыс. тонн до 9, 7 тыс. тонн на общую сумму 14,8 млн. долл. и Узбекистан переместился с пятого на третье место среди основных поставщиков хлопка-волокна в Россию", - отметил Виктор Евтухов.
Также за 11 месяцев 2016 г. рост импорта в Россию хлопчатобумажной пряжи составил 3% , хлопчатобумажных тканей – 55%, трикотажных тканей – 69 %, готовых швейных и трикотажных изделий – 11% .
По словам замминстра, во многом это стало возможно в результате работы Минпромторга России по установлению прямых контактов с представителями ритейла, а также участию в международных хлопковых и текстильных ярмарках, проводимых в наших странах.
Ещё одним направлением российско-узбекского экономического сотрудничества Виктор Евтухов назвал кооперацию в области автомобильной промышленности.
"Крупнейший российский производитель легких автомобилей, микроавтобусов – Группа «ГАЗ» заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе, микроавтобусов на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной Правительством Республики Узбекистан. Со стороны руководителей республики Узбекистан было заявлено, что они не видят никаких препятствий реализации такого проекта» - сообщил он, добавив, что также на сегодняшний обсуждается возможность организации совместного производства кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов Вектор-410, которые по мощности превосходят зарубежные аналоги и при этом еще имеют преимущество по цене. При этом «Ростсельмаш» готов предоставить право Узбекистану осуществлять экспорт зернокомбайна Вектор-410 в Пакистан, Туркмению, Афганистан", - сообщил замглавы Минпромторга России.