Россия окажет гуманитарное содействие Анголе в борьбе с желтой лихорадкой
20.12.2016, 19:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях противодействия беспрецедентной эпидемии жёлтой лихорадки в Анголе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) развернул масштабные программы санитарно-эпидемиологического противодействия инфекции, обратившись к международному сообществу с призывом оказать поддержку его усилиям. В этом контексте Правительством Российской Федерации принято решение об оказании Анголе гуманитарного содействия в рамках кампании ЮНИСЕФ по вакцинации населения Анголы.
Совместный проект России и ЮНИСЕФ предусматривает закупку, доставку и распределение 3,4 млн. доз вакцин, вакцинацию более 3 млн. человек различных возрастных категорий, а также проведение информационной кампании среди населения Анголы.
Российская Федерация является одним из крупнейших мировых поставщиков вакцины для профилактики жёлтой лихорадки. Вакцина, производимая ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова", является одной из четырёх мировых вакцин, сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Решение о поддержке проекта принято в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию (СМР). Российская помощь Анголе по линии ЮНИСЕФ будет способствовать наращиванию партнёрских отношений с этой африканской страной и укреплению международных позиций России в качестве донора СМР.
Совместный проект России и ЮНИСЕФ предусматривает закупку, доставку и распределение 3,4 млн. доз вакцин, вакцинацию более 3 млн. человек различных возрастных категорий, а также проведение информационной кампании среди населения Анголы.
Российская Федерация является одним из крупнейших мировых поставщиков вакцины для профилактики жёлтой лихорадки. Вакцина, производимая ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова", является одной из четырёх мировых вакцин, сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Решение о поддержке проекта принято в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию (СМР). Российская помощь Анголе по линии ЮНИСЕФ будет способствовать наращиванию партнёрских отношений с этой африканской страной и укреплению международных позиций России в качестве донора СМР.