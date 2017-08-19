ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение от 12 августа 2017 года №1729-р. Подписанным распоряжением НИЦ «Курчатовский институт» поручено оплатить оставшуюся часть взноса Российской Федерации на строительство Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.



С 2009 года Россия участвует в международном проекте по строительству и эксплуатации установки ЕРЛСЭ. Установка строится в Гамбурге и предназначена для проведения научных исследований в областях физики твёрдого тела, геофизики, химии, материаловедения, медицины, структурной микробиологии.

Участник проекта от Российской Стороны – ФГБУ «Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”».

Конвенция о строительстве и эксплуатации установки предусматривает, что участники проекта принимают на себя определённые финансовые обязательства. С 2009 года Россия выделяла целевые взносы на реализацию проекта.

Принятое решение позволит обеспечить завершение строительства установки в запланированные сроки.