ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 23 февраля – День защитника Отечества – является нерабочим праздничным днём.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2016 года № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году» выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.

Продолжительность работы в среду 22 февраля сокращается на один час.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями являются 23, 24, 25 и 26 февраля 2017 года.