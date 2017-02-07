ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к Китаю.

Китай в глазах россиян остаётся добрым партнёром (50%), дружественным государством (27% - это значение, однако, сократилась с 36% в 2014 г.). Доли тех, кто видит в Поднебесной экономического или политического соперника (10%) и тем более врага (5%), – невелики.

Прогноз российско-китайских отношений также более чем позитивен: 37% наших сограждан считают, что Китай в следующие десятилетия будет нашим союзником, 38% - близким компаньоном. Только 14% опрошенных полагают, что Китай станет для нас опасным соседом, 2% - противником.

В то же время сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет многие наши сограждане не оставили без внимания. Одни (18%) предложили ввести зеркальные меры (разместить ракеты или противоракетные установки), другие (16%) – быть более бдительными, отслеживать ситуацию. Также говорили о возможном решении вопроса дипломатическим путём (5%), выяснении причины подобных действий с китайской стороны (4%) и т.д. Не считали необходимым российским властям как-либо реагировать в данной ситуации 24% респондентов.

В условиях обострения отношений Китая и США наши сограждане выступают скорее за соблюдение нейтралитета со стороны России (об этом говорят 53%), нежели за оказание поддержки одной из сторон. Однако, те, кто считает возможным то или иное вмешательство, скорее готовы принять сторону Китая («осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами» - 29%, «открыто поддержать Китай» - 4%). Лишь 6% предлагают оказать некоторую поддержку американской стороне.

Данные опроса комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров: «По сравнению с тем, что было десять лет назад, сегодня россияне более дружественно настроены к Китаю, и страхов в отношении него практически не существует. Это связано, прежде всего, с тем, что у нас резко ухудшились отношения с Западом, и в этой ситуации Китай повёл себя как надёжный партнер. Но жизнь не стоит на месте. Сейчас у нас замаячила возможность разрядки в отношениях с Соединёнными Штатами. А в двусторонних китайско-американских отношениях, напротив, сгущаются тучи. На этом фоне россияне не хотят стать заложниками возможного обострения отношений Китая и Америки. Симпатии к Китаю сохраняются, но попытки Китая использовать неким образом Россию («разыграть в темную») воспринимаются совершенно неодобрительно. В этом контексте недавняя информация о размещение китайских ракет привела людей в недоумение. Россияне не хотят и не будут заложниками чужого конфликта».