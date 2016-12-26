ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2016 год и чего ждут от 2017-го, как планируют отмечать встречу Нового года, что дарить и сколько потратить на праздник.

Главным мировым событием 2016 года 33% россиян считают войну в Сирии (в 2015-м эта тема также была на первом месте – её называли 43%). На второй строчке рейтинга президентские выборы в США (31%), на третьей – спортивные события (13%). Резонансными событиями в масштабах страны для наших сограждан стали, прежде всего, парламентские выборы (10%), истории с применением допинга российскими спортсменами (7%), борьба с коррупцией (4%), военная помощь Сирии (4%).

По данным компании «Медиалогия», полученным в ходе анализа российских СМИ, в ТОП-3 мировых событий по заметности вошли победа Дональда Трампа на выборах президента США (12 620,75), попытка военного переворота в Турции (11 338,27) и Brexit (9 392,08). В рейтинге российских событий на первых строчках допинговый скандал в российском спорте (13 894,66), выступление нашей сборной на Олимпиаде в Рио (6 242,97), выборы в Госдуму (6 001,37).

Политиком года для россиян остается Владимир Путин – его назвали 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (8%), Сергей Шойгу (8%), Дмитрий Медведев (7%) и др. В рейтинге российской элиты первое место также у президента (77%).

Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%). Первое место в рейтинге актёров года делят Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%). Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%). Писателя года россиянам по-прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные – по 1% или менее.

Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» (6%). В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8%), реже называли «Тайны следствия» (4%), «След» (4%), «Универ» (4%) и др. Лучшими фильмом 2016 года 5% россиян считают киноработу «28 панфиловцев», 4% - «Экипаж». В целом можно отметить, что среди звёзд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у наших сограждан явных фаворитов нет: ни один из представленных в народном рейтинге «герой», сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов респондентов.

2016-й россияне провожают с несколько более позитивным настроем, чем 2015-й: соответствующий индекс* вырос за год с 60 п. до 63 п. (новый исторический максимум). С оптимизмом провожают уходящий год 45% россиян, тогда как пессимистично настроены только 12%, ещё 42% не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций. В канун 2017-го 50% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему (этот показатель растёт с 2012 г. – с 35%), 25% - спокойствие и уверенность. Волнения за последние два года стало заметно меньше (с 21% в 2014 г. до 7% в 2016 г.).

Для себя и членов семьи итоги 2016-го года россияне оценивают в среднем также, как и в прошлом году: индекс личных итогов года** в 2016-м составил 4 п. (в 2015-м он был равен 5 п.). «Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 52%, а 47% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжёлым.

На 2017-й граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2016-й: индекс личных ожиданий*** от будущего года прибавил с 2015 г. 17 пунктов (до 54 п. в 2016 г.), ещё более существенный прирост у показателя ожиданий в масштабах страны – плюс 23 пункта (до 51 п.). Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным (27% - для них лично, 24% - для страны в целом).

Дом остаётся самым распространенным местом празднования Нового года – его выбирают 76%. Каждый десятый (11%) пойдёт в гости, 4% отправятся на дачу, 2% - в ресторан или клуб, по 1% набрали варианты ответов загородный пансионат и поездка за рубеж. Лишь 3% участников опроса не намерены как-либо отмечать встречу 2017-го.

Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 88% граждан. После пикового прироста в преддверии 2016-го (+38%) расходов на встречу Нового года, в преддверии 2017-го предполагаемые траты выросли незначительно (+4%): сумма средних расходов составляет 12.397 руб. По предположениям 77% респондентов, на подарки придётся потратить 4.338 руб., по оценкам 79% на новогодний стол – 4.164 руб., по ответам 47% на походы в театр, ресторан, детскую ёлку и пр. – 3.895 руб.

Желания и возможности по подбору подарков из года в год заметно расходятся: презентовать чаще всего собираются сувениры (30%) – тогда как получить их в подарок хотели бы только 8%, конфеты/алкоголь (26% – против 6%), игрушки (24% - против 1%), парфюмерию, косметику (19% - против 9%). Самым желанным подарком остаются деньги, причём доли тех, кто хотел бы их получить и тех, кто планирует их вручать, очень близки (15% и 13%). Не намерены дарить подарки 14%, отказались бы от их получения 19%.

*Индекс демонстрирует общую оценку россиян прошедшего года и надежд на будущий. Индекс строится на основе вопроса: «С каким чувством Вы провожаете уходящий год и встречаете новый?» Ответу «скорее с хорошим настроением, с чувством оптимизма» присваивается коэффициент 0,9, ответу «не испытываю особенного подъема, но и без негативных эмоций» – 0,5, «скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями» – 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее россияне провожают уходящий и встречают Новый год.

**Индексы личных итогов года и итогов года для страны в целом строятся на основе вопросов: «Каким был прошедший год лично для Вас и Вашей семьи?» и «Каким был прошедший год для России в целом?» Индекс рассчитывается как разница положительных и отрицательных оценок. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем более позитивно респонденты оценивают прошедший год.

***Индексы личных ожиданий от будущего года и индекс ожиданий в масштабах страны строятся на основе вопросов: «Что Вы ожидаете от будущего, 2015 года лично для Вас и Вашей семьи?» и «Что Вы ожидаете от будущего, 2015 года для России в целом?» Индекс рассчитывается как разница положительных и отрицательных оценок. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем более позитивно респонденты смотрят в будущее.