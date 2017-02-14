ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования знания и восприятия россиянами понятия «гомеопатия», отношения к предложению РАН запретить гомеопатию в поликлиниках и государственных больницах.

То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% - «лекарство из природных средств», 9% - «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могут. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% - «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% - «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство. 17% наших сограждан не знали о существовании понятия «гомеопатия» до участия в опросе, ещё треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое.

В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники 49%, или 23% от всех опрошенных россиян, при этом они в большинстве своём уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% - иногда, а 27% отмечают, что как правило она не давала положительного результата.

Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

Предложение Российской академии наук (запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств) поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%, причём более других не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) – 57%, а среди них ещё более те, кто отмечают её эффективность (74%).