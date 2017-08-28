Рост ВВП РФ по итогам 2017 года может составить от 2% до 3% - Володин
28.08.2017, 21:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе надеются, что по итогам текущего года рост ВВП составит от 2 до 3%. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Удмуртию.
"В тех показателях, которые мы приняли, планируется рост ВВП на уровень плюс 2%. Мы надеемся, что, возможно, этот рост будет несколько выше - где-то от 2 до 3%", - отметил он.
Володин напомнил, что если ранее прогнозировалось, что по итогам 2017 года ВВП снизится на 0,6%, то в конце весенней сессии Госдума приняла поправки в бюджет текущего года, согласно которым планируется рост ВПП на 2%. По словам председателя Госдумы, это базовый показатель того, что экономика России вышла из стагнации.
Он сообщил также, что в общем объёме доходов России доля поступлений, не связанных с экспортом нефти и газа, превысила 60%. "Мы помним время, когда доходы за счёт нефти, газа превышали 60%, доходили, наверное, до 70%. Сегодня эта пропорция практически поменялась на диаметрально противоположную. У нас ненефтегазовые доходы уже составляют выше 60%. Мы видим, что у нас соотношение нефтегазовых доходов и, соответственно, ненефтегазовых приобрело другую пропорцию", - подчеркнул Володин. По его мнению, это свидетельствует о том, что экономика заработала в других отраслях.
"В тех показателях, которые мы приняли, планируется рост ВВП на уровень плюс 2%. Мы надеемся, что, возможно, этот рост будет несколько выше - где-то от 2 до 3%", - отметил он.
Володин напомнил, что если ранее прогнозировалось, что по итогам 2017 года ВВП снизится на 0,6%, то в конце весенней сессии Госдума приняла поправки в бюджет текущего года, согласно которым планируется рост ВПП на 2%. По словам председателя Госдумы, это базовый показатель того, что экономика России вышла из стагнации.
Он сообщил также, что в общем объёме доходов России доля поступлений, не связанных с экспортом нефти и газа, превысила 60%. "Мы помним время, когда доходы за счёт нефти, газа превышали 60%, доходили, наверное, до 70%. Сегодня эта пропорция практически поменялась на диаметрально противоположную. У нас ненефтегазовые доходы уже составляют выше 60%. Мы видим, что у нас соотношение нефтегазовых доходов и, соответственно, ненефтегазовых приобрело другую пропорцию", - подчеркнул Володин. По его мнению, это свидетельствует о том, что экономика заработала в других отраслях.
Источник: Единая Россия