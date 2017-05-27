ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность. Сообщение сделано в связи с очередным бесчеловечным террористическим актом на территории Арабской Республики Египет.



Напомним, 26 мая в египетской провинции Эль-Минья в центральной части страны в окрестностях монастыря Св. Самуила неизвестные вооружённые лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему христианских паломников. Жертвами нападения стали 26 человек, 25 ранены. Среди погибших есть дети.



«В Москве подтверждают принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители. Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится на сайте МИД России.



Напоминаем, что с 6 ноября 2015 года авиационное сообщение России с Египтом приостановлено после теракта в небе над Синайским полуостровом, который унёс жизни 224 российских туристов, возвращавшихся домой после отдыха в этой стране. Организованные туры в Арабскую Республику Египет не продаются.