ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 августа 2017 года в Испании произошли два происшествия, квалифицированные властями как террористические акты. В Барселоне на улице Рамбла автофургон совершил наезд на группу людей, позже в тот же день в 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрильс автофургон также совершил наезд на пешеходов.



Сообщается о 13 погибших и 100 пострадавших в результате терактов.



По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России на данный момент известно об одной гражданке России – самостоятельной туристке, которая находилась на месте совершения теракта и получила лёгкие царапины. Ей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.



Информация о происшествии и пострадавших уточняется.



По сообщениям местных СМИ, полицией ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Некоторые террористы были ликвидированы, также есть задержанные злоумышленники.



Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.



Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Испании, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей.