Рязанская область получит почти 33 млн руб. из федерального бюджета на застройку в сельской местности
03.03.2017, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рязанская область является одним из лидеров в стране по реализации проектов комплексной компактной застройки в сельской местности.
В целях дальнейшей реализации на территории региона проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" в 2017 году между Минсельхозом России и Правительством Рязанской области заключено Соглашение на предоставление в 2017 году Рязанской области на указанные цели субсидий из федерального бюджета в объёме 32,7324 млн рублей.
С учётом выделяемых субсидий общий объем финансирования данного мероприятия составит 63 млн рублей.
В пределах выделенных ассигнований планируется завершить работы по комплексному обустройству площадки из 49 индивидуальных домов в с. Тюшево Рязанского района для специалистов ООО "Авангард", а также обеспечить строительство инженерных сетей на площадке комплексной компактной застройки из 18 индивидуальных домов в с. Сергиевский Боровок Александро–Невского района для специалистов СПК "Мир".
В целях дальнейшей реализации на территории региона проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" в 2017 году между Минсельхозом России и Правительством Рязанской области заключено Соглашение на предоставление в 2017 году Рязанской области на указанные цели субсидий из федерального бюджета в объёме 32,7324 млн рублей.
С учётом выделяемых субсидий общий объем финансирования данного мероприятия составит 63 млн рублей.
В пределах выделенных ассигнований планируется завершить работы по комплексному обустройству площадки из 49 индивидуальных домов в с. Тюшево Рязанского района для специалистов ООО "Авангард", а также обеспечить строительство инженерных сетей на площадке комплексной компактной застройки из 18 индивидуальных домов в с. Сергиевский Боровок Александро–Невского района для специалистов СПК "Мир".