СКР возбудил дело по факту артиллерийского обстрела Донбасса украинскими военнослужащими
31.01.2017, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СКР возбудил уголовное дело ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны) по факту артобстрелов Донбасса.
"30 января 2017 года представители Вооружённых сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке. В результате обстрела скончалась местная жительница, ещё трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Были также повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского назначения", - говорится в сообщении ведомства.
В нём отмечается, что украинские силовики продолжают игнорировать не только все достигнутые договорённости, но и здравый смысл, проводя артиллерийские обстрелы Донбасса и уничтожая мирное население.
"В подобной ситуации проявление агрессии со стороны киевских властей не может оставаться незамеченным. Ведь речь идёт о нарушении Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины (Минск, 05.09.2014) и Меморандума к нему (Минск, 19.09.2014), Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989), Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (Париж, 09.12.1948), Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола № II к ней (Женева, 08.06.1977)", - сказано в сообщении.
"30 января 2017 года представители Вооружённых сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке. В результате обстрела скончалась местная жительница, ещё трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Были также повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского назначения", - говорится в сообщении ведомства.
В нём отмечается, что украинские силовики продолжают игнорировать не только все достигнутые договорённости, но и здравый смысл, проводя артиллерийские обстрелы Донбасса и уничтожая мирное население.
"В подобной ситуации проявление агрессии со стороны киевских властей не может оставаться незамеченным. Ведь речь идёт о нарушении Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины (Минск, 05.09.2014) и Меморандума к нему (Минск, 19.09.2014), Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989), Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (Париж, 09.12.1948), Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола № II к ней (Женева, 08.06.1977)", - сказано в сообщении.