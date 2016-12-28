США при Обаме сильно ослабли в интеллектуальном плане - Рылеев
28.12.2016, 12:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Советник председателя партии "РОДИНА", член Бюро Президиума Политсовета партии "РОДИНА" Алексей Рылеев убеждён в том, что "Америка при Обаме сильно ослабла и в военном отношении, и в интеллектуальном плане".
"Страной управляют безнадёжные тупицы, которые неспособны побеждать в открытой политической борьбе своих противников как внутри США, так вовне. Государственные управленцы не смогли справиться с теми задачами, которые стояли перед страной в конце нулевых годов. Появление таких людей, как Псаки, Керби, говорит о том, что уровень способностей у тех, кто сменил Буша-младшего, очень низкий", — отметил Рылеев.
"Я не удивлюсь, что завтра кто-то из окружения Обамы обвинит Россию в разжигании всех мировых войн, в организации распятия Христа и, конечно же, в умышленном уничтожении Атлантиды", — добавил политик.
"Страной управляют безнадёжные тупицы, которые неспособны побеждать в открытой политической борьбе своих противников как внутри США, так вовне. Государственные управленцы не смогли справиться с теми задачами, которые стояли перед страной в конце нулевых годов. Появление таких людей, как Псаки, Керби, говорит о том, что уровень способностей у тех, кто сменил Буша-младшего, очень низкий", — отметил Рылеев.
"Я не удивлюсь, что завтра кто-то из окружения Обамы обвинит Россию в разжигании всех мировых войн, в организации распятия Христа и, конечно же, в умышленном уничтожении Атлантиды", — добавил политик.