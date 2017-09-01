ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постановлением Правительства РФ Республика Бурятия отнесена к регионам, на территории которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии.

«ФАС России совместно с федеральными и региональными органами власти провела работу, позволившую подготовить и принять решение о снижении стоимости электроэнергии для промышленных потребителей. С 1 сентября тарифы для потребителей на низком напряжении снижаются на 25%, - заявил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. - Стоит указать, что в марте этого года антимонопольное ведомство согласовало снижение тарифов на электрическую энергию для населения Бурятии на 7,3%».