ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 29 по 31 августа с 22:00 до 06:30 Пречистенка и 13 прилегающих переулков окажутся полностью перекрытыми для автомобилистов. В дневные часы улицы будут свободны для транспорта.



Приостановка движения связана с завершающим этапом работ по программе «Моя улица» — укладкой асфальта. На Пречистенке снимут старый асфальт, укрепят бетонное основание и уложат новое покрытие в несколько слоев. Прилегающие переулки перекроют для доставки строительных материалов и подъезда спецтехники.



Какие переулки перекроют для подъезда строительной техники и доставки стройматериалов:



— Кропоткинский;



— Померанцев;



— Еропкинский;



— Мансуровский;



— Малый Левшинский (на участке от Пречистенки здесь также будут вестись дорожные работы);



— Чистый;



— Сеченовский;



— Барыковский;



— Пречистенский;



— Лопухинский;



— Всеволожский;



— Хрущевский;



— Чертольский.



Временные перекрытия движения в центре Москвы вводятся только на тех улицах и переулках, где без этого невозможно обойтись, из-за сложности укладки и выравнивания новой дорожной «одежды». В ночные часы с 29 по 31 августа проехать по Пречистенке и прилегающим переулкам смогут только спецтехника и автомобили местных жителей (резидентов). Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и выстраивать маршруты, ориентируясь на изменения в схемах движения транспорта.



На время ремонтных работ частично изменятся маршруты автобусов № 15, 255 и М3. Автобус № 15 («ВДНХ (южная)» — «Реутов») проследует по сокращенному маршруту от остановки «ВДНХ (южная)» до станции метро «Кропоткинская», не доезжая до Пречистенки. Автобусы № 255 («Стадион “Лужники” (южный)» — «Метро “Таганская”») и М3 («Стадион “Лужники” (южный)» — «Метро “Семеновская”») будут объезжать Пречистенку по Остоженке.



Пути объезда Пречистенки и прилегающих переулков:



— Большой Левшинский переулок;



— Гагаринский переулок;



— переулок Сивцев Вражек;



— Новый Арбат;



— Смоленский бульвар;



— Гоголевский бульвар;



— Остоженка;



— Пречистенская набережная.



Изношенное дорожное покрытие меняют на новое в рамках программы городского ремонта «Моя улица». В 2017 году по программе «Моя улица» проводится благоустройство 118 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 километров.