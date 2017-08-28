С 29 по 31 августа в ночное время проезд по Пречистенке в Москве будет перекрыт
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 29 по 31 августа с 22:00 до 06:30 Пречистенка и 13 прилегающих переулков окажутся полностью перекрытыми для автомобилистов. В дневные часы улицы будут свободны для транспорта.
Приостановка движения связана с завершающим этапом работ по программе «Моя улица» — укладкой асфальта. На Пречистенке снимут старый асфальт, укрепят бетонное основание и уложат новое покрытие в несколько слоев. Прилегающие переулки перекроют для доставки строительных материалов и подъезда спецтехники.
Какие переулки перекроют для подъезда строительной техники и доставки стройматериалов:
— Кропоткинский;
— Померанцев;
— Еропкинский;
— Мансуровский;
— Малый Левшинский (на участке от Пречистенки здесь также будут вестись дорожные работы);
— Чистый;
— Сеченовский;
— Барыковский;
— Пречистенский;
— Лопухинский;
— Всеволожский;
— Хрущевский;
— Чертольский.
Временные перекрытия движения в центре Москвы вводятся только на тех улицах и переулках, где без этого невозможно обойтись, из-за сложности укладки и выравнивания новой дорожной «одежды». В ночные часы с 29 по 31 августа проехать по Пречистенке и прилегающим переулкам смогут только спецтехника и автомобили местных жителей (резидентов). Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и выстраивать маршруты, ориентируясь на изменения в схемах движения транспорта.
На время ремонтных работ частично изменятся маршруты автобусов № 15, 255 и М3. Автобус № 15 («ВДНХ (южная)» — «Реутов») проследует по сокращенному маршруту от остановки «ВДНХ (южная)» до станции метро «Кропоткинская», не доезжая до Пречистенки. Автобусы № 255 («Стадион “Лужники” (южный)» — «Метро “Таганская”») и М3 («Стадион “Лужники” (южный)» — «Метро “Семеновская”») будут объезжать Пречистенку по Остоженке.
Пути объезда Пречистенки и прилегающих переулков:
— Большой Левшинский переулок;
— Гагаринский переулок;
— переулок Сивцев Вражек;
— Новый Арбат;
— Смоленский бульвар;
— Гоголевский бульвар;
— Остоженка;
— Пречистенская набережная.
Изношенное дорожное покрытие меняют на новое в рамках программы городского ремонта «Моя улица». В 2017 году по программе «Моя улица» проводится благоустройство 118 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 километров.