Борис Грызлов поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом
16.03.2017, 13:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Решение о назначении референдума в Крыму и Севастополе в 2014 году было принято в условиях острого политического кризиса на Украине, на самом крымском полуострове сложилась реальная угроза насильственных действий со стороны радикальных националистических сил, захвативших власть в Киеве. Об этом заявил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.
«В таких условиях жители Крыма приняли решение о воссоединении с Россией. Стремление, которое не покидало большинство крымчан и севастопольцев по крайней мере, начиная с момента распада СССР. Три года назад, 16 марта в 2014 году все мы стали свидетелями одного из важнейших исторических событий новейшей истории – референдума о статусе Крыма и города Севастополя», - сказал он.
Он напомнил, что референдуму предшествовало принятие Парламентом Крыма декларации о независимости от 11 марта 2014 года, что являлось необходимой мерой для его проведения. «Последующие события показали верность решений, принятых народом и парламентом Крыма и города Севастополя. И речь не только о масштабном социально-экономическом и политическом кризисе, по спирали развивающемся на Украине. Речь о том, что была преодолена серьёзнейшая опасность превращения полуострова в территорию бедствия, причём в куда более трагических масштабах, чем это случилось в Одессе 2 мая 2014 года», - добавил Грызлов.
Он указал на то, что политическое решение руководства России о воссоединении Крыма, поддержанное российским народом, позволило предотвратить на территории полуострова военный конфликт с непредсказуемым количеством жертв и разрушений.
«В таких условиях жители Крыма приняли решение о воссоединении с Россией. Стремление, которое не покидало большинство крымчан и севастопольцев по крайней мере, начиная с момента распада СССР. Три года назад, 16 марта в 2014 году все мы стали свидетелями одного из важнейших исторических событий новейшей истории – референдума о статусе Крыма и города Севастополя», - сказал он.
Он напомнил, что референдуму предшествовало принятие Парламентом Крыма декларации о независимости от 11 марта 2014 года, что являлось необходимой мерой для его проведения. «Последующие события показали верность решений, принятых народом и парламентом Крыма и города Севастополя. И речь не только о масштабном социально-экономическом и политическом кризисе, по спирали развивающемся на Украине. Речь о том, что была преодолена серьёзнейшая опасность превращения полуострова в территорию бедствия, причём в куда более трагических масштабах, чем это случилось в Одессе 2 мая 2014 года», - добавил Грызлов.
Он указал на то, что политическое решение руководства России о воссоединении Крыма, поддержанное российским народом, позволило предотвратить на территории полуострова военный конфликт с непредсказуемым количеством жертв и разрушений.