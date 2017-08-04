ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 15:00 в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) с рудника «Мир» АК «Алроса» на поверхность при помощи подъёмников выведены 133 шахтёра.

К работам на руднике привлечена группировка сил и средств в количестве более 100 человек и свыше 10 единиц техники. Проводится наращивание группировки сил и средств, авиацией МЧС России из Новокузнецка доставляется более 30 горноспасателей и подземных водолазов, оснащённых всем необходимым оборудованием.

Ранее, на место ЧС вылетела оперативная группа МЧС России во главе с Министром Владимиром Пучковым.