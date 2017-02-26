ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Антимонопольное ведомство признало компанию нарушившей рекламное законодательство.

Ранее в антимонопольный орган обратился гражданин, которому 28 июня 2016 года пришло следующее смс-сообщение сообщение (оператор связи ОАО "Вымпел-Коммуникации"): "С 27.06 вещание каналов НТВ-ПЛЮС переведено в формат MPEG 4. При невозможности просмотра проверьте оборудование: адрес сайта".

Как следует из текста заявления, данное сообщение было получено без предварительного согласия абонента.

В рамках рассмотрения дела Самарское УФАС направило запрос информации в ООО "Вымпел-Коммуникации" и выяснило, что распространителем рекламы является ООО "НТВ-ПЛЮС".

Антимонопольный орган не получил документы и материалы, указывающие, что ООО "НТВ-ПЛЮС" приняло все достаточные меры по соблюдению требований статьи 44.1 ФЗ "О связи", части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе" при направлении смс-сообщения на номер гражданина.

На основании вышеизложенного Самарское УФАС России признало ООО "НТВ-ПЛЮС" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Штраф составил 100 тысяч рублей.