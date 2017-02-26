Самарское УФАС оштрафовало ООО "НТВ ПЛЮС" на 100 тысяч рублей за смс-рассылку
26.02.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Антимонопольное ведомство признало компанию нарушившей рекламное законодательство.
Ранее в антимонопольный орган обратился гражданин, которому 28 июня 2016 года пришло следующее смс-сообщение сообщение (оператор связи ОАО "Вымпел-Коммуникации"): "С 27.06 вещание каналов НТВ-ПЛЮС переведено в формат MPEG 4. При невозможности просмотра проверьте оборудование: адрес сайта".
Как следует из текста заявления, данное сообщение было получено без предварительного согласия абонента.
В рамках рассмотрения дела Самарское УФАС направило запрос информации в ООО "Вымпел-Коммуникации" и выяснило, что распространителем рекламы является ООО "НТВ-ПЛЮС".
Антимонопольный орган не получил документы и материалы, указывающие, что ООО "НТВ-ПЛЮС" приняло все достаточные меры по соблюдению требований статьи 44.1 ФЗ "О связи", части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе" при направлении смс-сообщения на номер гражданина.
На основании вышеизложенного Самарское УФАС России признало ООО "НТВ-ПЛЮС" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Штраф составил 100 тысяч рублей.
Ранее в антимонопольный орган обратился гражданин, которому 28 июня 2016 года пришло следующее смс-сообщение сообщение (оператор связи ОАО "Вымпел-Коммуникации"): "С 27.06 вещание каналов НТВ-ПЛЮС переведено в формат MPEG 4. При невозможности просмотра проверьте оборудование: адрес сайта".
Как следует из текста заявления, данное сообщение было получено без предварительного согласия абонента.
В рамках рассмотрения дела Самарское УФАС направило запрос информации в ООО "Вымпел-Коммуникации" и выяснило, что распространителем рекламы является ООО "НТВ-ПЛЮС".
Антимонопольный орган не получил документы и материалы, указывающие, что ООО "НТВ-ПЛЮС" приняло все достаточные меры по соблюдению требований статьи 44.1 ФЗ "О связи", части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе" при направлении смс-сообщения на номер гражданина.
На основании вышеизложенного Самарское УФАС России признало ООО "НТВ-ПЛЮС" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Штраф составил 100 тысяч рублей.