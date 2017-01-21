ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской в Кировском районе Саратова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ задержана 31-летняя женщина.

В ходе осмотра полицейскими изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 6 гр. Установлено, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта путем осуществления закладок на территории Саратова.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.