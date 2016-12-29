Сбербанк запустил в Бурятии сервис оплаты питания школьников по биометрической технологии
29.12.2016, 14:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках выполнения Плана мероприятий по взаимодействию между Правительством Республики Бурятия и ПАО Сбербанк на 2016-2017 гг. в Бурятии Сбербанк запустил инновационный сервис для оплаты школьного питания. Первый в республике терминал "Ладошки" установлен в средней общеобразовательной школе с.Новая Брянь Заиграевского района.
"Ладошки" - биометрическая система, которая позволяет учащимся оплачивать питание по ладони. Для оплаты ребёнку надо выбрать обед на экране специального терминала и поднести свою ладонь к сенсору, который считает рисунок вен, преобразует его в цифровой код и идентифицирует пользователя. После этого денежные средства списываются с лицевого счёта школьника, а родители получают смс-уведомление на сотовый телефон.
На сегодняшний день проект "Ладошки" реализован в школах Московской области, в Иваново, Чебоксарах, в образовательных учреждениях Воронежской области. До конца года система "Ладошки" будет внедрена ещё в 150 учебных заведениях различных регионов страны.
Технология абсолютно безопасна для здоровья.
"Ладошки" - биометрическая система, которая позволяет учащимся оплачивать питание по ладони. Для оплаты ребёнку надо выбрать обед на экране специального терминала и поднести свою ладонь к сенсору, который считает рисунок вен, преобразует его в цифровой код и идентифицирует пользователя. После этого денежные средства списываются с лицевого счёта школьника, а родители получают смс-уведомление на сотовый телефон.
На сегодняшний день проект "Ладошки" реализован в школах Московской области, в Иваново, Чебоксарах, в образовательных учреждениях Воронежской области. До конца года система "Ладошки" будет внедрена ещё в 150 учебных заведениях различных регионов страны.
Технология абсолютно безопасна для здоровья.