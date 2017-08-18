Сенатор: Пока Запад переписывает историю, террористы успешно уничтожают наше настоящее и пытаются изменить будущее
18.08.2017, 17:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Пока Запад переписывает историю, сносит памятники и ищет врагов среди деятелей прошлого своих стран, реальные, а не мифические враги современной цивилизации, террористы, успешно уничтожают наше настоящее и пытаются изменить будущее». Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Сенатор отметил, что проводимая на Украине декоммунизация, позорное решение по музею памяти «Собибор» в Польше, расовые волнения в США и дискуссия о сносе памятников конфедератам — всё это звенья одной цепи. «Это отказ от исторической памяти, предательство ушедших поколений».
По словам Андрея Клишаса, западной элите необходимо понять, что нужно совместно с Россией и другими странами бороться за достойное и справедливое будущее для всех, а не для избранных, и перестать переписывать историю и предавать память предков.
Сенатор отметил, что проводимая на Украине декоммунизация, позорное решение по музею памяти «Собибор» в Польше, расовые волнения в США и дискуссия о сносе памятников конфедератам — всё это звенья одной цепи. «Это отказ от исторической памяти, предательство ушедших поколений».
По словам Андрея Клишаса, западной элите необходимо понять, что нужно совместно с Россией и другими странами бороться за достойное и справедливое будущее для всех, а не для избранных, и перестать переписывать историю и предавать память предков.
Источник: Совет Федерации