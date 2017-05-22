ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Члены Совета ФедерацииЛюдмила Бокова и Андрей Клишас внесли в Государственную Думу законопроект, дополняющий действующий Кодекс об административных правонарушениях. Проект закона предлагает усилить ответственность за распространение идентификационных модулей (SIM-карт) неуполномоченными лицами, в нестационарных торговых объектах (за исключением случаев, предусмотренных законодательством о связи), а также за непредоставление или несвоевременное предоставление корпоративными клиентами сведений о своих абонентах.

"Необходимость законодательных мер вызвана продолжающимися случаями распространения SIM-карт с рук, без заключения договора и в неустановленных местах. Бесконтрольно выданные карты могут использоваться в противоправных целях", — рассказала один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. По её словам, предлагаемые меры наряду с ранее внесёнными сенаторами в Государственную Думу поправками и дополнениями в закон "О связи" в части уточнения порядка выдачи и использования идентификационных модулей, позволят исключить пробелы, существующие в законодательстве.

"Согласно внесённому законопроекту, с июня 2018 года существенно увеличатся штрафы за незаконное распространение SIM-карт. Для граждан они составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Такие же штрафы предусмотрены за распространение SIM-карт неуполномоченными лицами", — отметила сенатор.

При этом иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением либо арест на срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы Российской Федерации.

Кроме того, по словам председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, в настоящее время компании-операторы сотовой связи зачастую не могут получить от корпоративных клиентов данные об их сотрудниках — пользователях SIM-карт: в рамках действующего законодательства юридические лица и индивидуальные предприниматели не несут административной ответственности за то, что не предоставляют этих сведений, пояснил сенатор.

"Принятие закона сделает обязательным для компаний предоставлять операторам связи сведения о конечных пользователях — своих сотрудниках. Размер штрафа за непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 70 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф для юридических лиц может составить до 200 тыс. рублей», — сказал Андрей Клишас.