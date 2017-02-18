ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» ответил на вопросы журналистов.

Вопрос: Какие сигналы Вы услышали от Вице-президента США М.Пенса, выступавшего здесь? Был ли у Вас здесь с ним личный контакт?

С.В.Лавров: Мы поздоровались перед началом заседания. Контактов здесь не было. Как Вы знаете, у меня была продолжительная беседа в Бонне с новым Государственным секретарём США Р.Тиллерсоном. Сигналы, я думаю, будут изучать политики. Я услышал то, что США хотят взаимодействовать со своими партнёрами в решении проблем, которые волнуют Вашингтон в международных делах. Как я уже сказал, мы ждём, когда уже окончательно сформируется команда, которая будет заниматься американской внешней политикой. Тогда уже можно будет в рамках профессиональных контактов понять, какие конкретно очертания примут инициативы и подходы общего характера, которые озвучивались Президентом США Д.Трампом и сегодня Вице-президентом США М.Пенсом.

Вопрос: Обсуждали ли Вы с М.Тиллерсоном Иран? Есть ли договорённость по дате встречи президентов России и США?

С.В.Лавров: Про возможность встречи президентов России и США мы уже сказали, мне нечего добавить. Есть договорённость, что такая встреча должна состояться, конечно, она должна быть хорошо подготовлена. Кроме того, она должна состояться в тот момент и там, когда и где это будет удобно обоим президентам.

Иран мы обсуждали, как обсуждали и все другие ключевые вопросы международной повестки дня. Мы исходим из того, что совместная всеобъемлющая программа действий, которая урегулировала проблему иранской ядерной программы, остаётся в силе. Американская сторона продолжает участвовать в мониторинге выполнения этого документа вместе с другими участниками этой договорённости в т.ч. в рамках МАГАТЭ. Я сегодня встречался с Генеральным директором МАГАТЭ Ю.Амано. Он подтвердил, что мониторинг выполнения этой программы показывает, что Иран выполняет свои обязательства. Мы исходим из того, что так будет и впредь. Всё остальные участники этой договорённости должны выполнять свои обязательства. Я имею в виду полное снятие запретов на экономическое сотрудничество и иные связи с Ираном, которые в своё время были введены не только в Совете Безопасности ООН, но и в одностороннем порядке рядом участников этих переговоров.

Вопрос: Президент России В.В.Путин сегодня подписал Указ о признании документов, выданных ДНР и ЛНР. Поднимался ли этот вопрос зарубежными коллегами на встрече «нормандской четвёрки»? Как они отреагировали на такое решение? Означает ли оно изменение позиции России по отношению к ДНР и ЛНР?

С.В.Лавров: Этот вопрос не поднимался. Я не думаю, что кто-либо усматривает в этом какое-либо изменение позиции. Указ, по-моему, говорит сам за себя. Там чёрным по белому написано, что мы при этом руководствуемся исключительно гуманитарными соображениями, потому что люди, которые оказались на этих территориях Донбасса, постоянно подвергаются различным блокадам и ограничениям. Они не могут получать пенсии, социальные пособия, не могут иметь нормального доступа к медицинским услугам, учитывая, что многие медицинские учреждения в Донбассе были разрушены или сильно пострадали. Они не могут путешествовать по своим делам, учитывая огромное количество семей, живущих по обе стороны границы: в украинском Донбассе и на территории Российской Федерации – родственники и друзья. Сугубо в гуманитарных соображениях на тот период, пока не будет полностью выполнены «минские договорённости», пока не урегулируется всё, что требуется урегулировать в соответствии с Минским комплексом мер, Указом Президента России разрешено принимать удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса (Донецка и Луганска) для того, чтобы они могли легитимно попадать в Россию и затем перемещаться на железнодорожном и авиационном транспорте по Российской Федерации.

Вопрос: Как Вы на данный момент оцениваете российско-грузинские отношения? По визам недавно было сделано заявление заместителем Министра иностранных дел России Г.Б.Карасиным. Почему вы связываете этот вопрос с дипломатическими отношениями? Здесь находится прокурор МУС Ф.Бенсуда, которая заявила, что Россия пока не сотрудничает со следствием. Встречались ли Вы с ней здесь?

С.В.Лавров: Я с ней не встречался. Этот вопрос я комментировать не могу. У нас есть определённая позиция к тому, как этот конкретный процесс был оформлен прокурором. Она полностью проигнорировала обширнейшие материалы, которые были представлены Южной Осетией, Абхазией и Российской Федерацией. Они документально и абсолютно безоговорочно подтверждали, что конфликт был начат М.Н.Саакашвили. Когда индивидуальные обращения тех, кто в Южной Осетии от этого конфликта пострадал, у кого погибли родственники, были отложены в сторону, стала очевидна односторонняя нацеленность подобной позиции прокурора. Мы давным-давно объявили, что мы не можем в такой ситуации взаимодействовать.

Что касается отношений между Россией и Грузией в целом, то наши представители: заместитель Министра иностранных дел России Г.Б.Карасин и специальный представитель Премьер-министра Грузии по связям с Россией З.Абашидзе недавно встречались в очередной раз. Они сделали соответствующий развёрнутый комментарий. Мы удовлетворены тем, что отношения всё-таки начинают нормализовываться. Растёт товарооборот. Я не помню точно, но, по-моему, третья страна, которая покупает грузинскую экспортную продукцию, – это Россия. У нас налаживается и расширяется география авиационного сообщения. Существенно либерализована визовая политика. Сейчас практически по любому необходимому поводу грузинские граждане могут посещать Россию.

Что касается безвизового режима, то подчеркну ещё раз, это достаточно сложный вопрос. Он связан не только с отсутствием дипломатических отношений, хотя, конечно, отменять визы в условиях отсутствия таковых немножко странновато. Это ещё связано и с необходимостью обеспечить безопасность в условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, регионы Южного Кавказа становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы. Когда мы наладим полноценное взаимодействие между российскими и грузинскими правоохранительными органами, когда все эти риски смогут быть пресечены с обеих сторон в максимальной степени, тогда, наверное, можно будет говорить и о дальнейшем облегчении визового режима. Такое взаимодействие между правоохранителями точно трудно налаживать в условиях отсутствия дипломатических отношений.