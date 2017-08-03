Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы выросли по итогам первого квартала
03.08.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём инвестиций в экономику столицы вырос в первом квартале этого года. Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. «Экономика мегаполиса, на мой взгляд, адаптировалась к тем условиям, которые сегодня есть, — и международным, и внутренним, и экономическим, и в области макроэкономики. По ряду показателей мы видим, что объём инвестиций не снижается, а увеличивается. Эта тенденция происходила и в предыдущие годы, но по первому кварталу нынешнего года мы видим всплеск инвестиций. Думаю, что выравняется в дальнейшем, тем не менее это уже серьёзная позитивная динамика, заданная с начала года», — сказал Сергей Собянин.
Второй год увеличивается экспорт товаров, которые производят в столице. Мэр Москвы объяснил: «В прошлом году мы приблизились к 40 процентам роста, в этом году мы видим уже более 50 процентов. Это как раз говорит о том, что промышленность столицы не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки в силу того, что становится более конкурентоспособной исходя и из курсовой разницы, и из того, что начали выходить с новыми продуктами и замещать эти рынки своими товарами. Это очень позитивная динамика».
Также второй год наблюдается позитивная динамика, касающаяся регистрации предприятий. Это говорит о том, что экономическая активность возвращается.
Растут и доходы населения. «В прошлом году мы увидели несколько процентов роста даже с учетом инфляции, и в этом году наблюдается небольшой рост. Понятно, что это ещё не компенсировало то падение, которое было в предыдущие годы. Тем не менее это уже положительная тенденция, и это, конечно, дорогого стоит», — подчеркнул Сергей Собянин.
Также город стал больше получать доходов от налога на прибыль и подоходного налога. «Такого роста поступлений в бюджет не было с 2011 года, со времён, когда мы вышли из кризиса 2009–2010 годов. Очень похожий тренд по динамике, по объёму, по процентам. Надеюсь, что он и эти показатели сохранятся до конца года. Можем констатировать, что мы перешли уже не просто в нейтральную, но в позитивную фазу роста», — добавил Мэр Москвы.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что тенденции роста инвестиций в основной капитал, объема торговли и экспорта нужно закрепить. «Очень хорошо, что в Москве наблюдается восстановительный рост, потому что Москва — крупнейший мегаполис и вообще, по сути, общестрановой драйвер развития. Многие экономические процессы, которые начинаются в Москве, потом распространяются по всей территории государства в рамках общероссийской экономики», — сказал Председатель Правительства России.
Столица не только создаёт и поддерживает промышленные предприятия, но и способствует появлению новых рабочих мест по всей стране. «С учётом огромного товарооборота, потоков товаров и услуг из Москвы и в Москву Москва столица создает около 3,5 миллиона рабочих мест от Владивостока до Калининграда. И мы видим, что с увеличением объема товарооборота, товаропотоков между регионами, с которыми мы достаточно плотно работаем, увеличивается и количество рабочих мест, которые потенциально создаёт мегаполис», — отметил Сергей Собянин.
Второй год увеличивается экспорт товаров, которые производят в столице. Мэр Москвы объяснил: «В прошлом году мы приблизились к 40 процентам роста, в этом году мы видим уже более 50 процентов. Это как раз говорит о том, что промышленность столицы не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки в силу того, что становится более конкурентоспособной исходя и из курсовой разницы, и из того, что начали выходить с новыми продуктами и замещать эти рынки своими товарами. Это очень позитивная динамика».
Также второй год наблюдается позитивная динамика, касающаяся регистрации предприятий. Это говорит о том, что экономическая активность возвращается.
Растут и доходы населения. «В прошлом году мы увидели несколько процентов роста даже с учетом инфляции, и в этом году наблюдается небольшой рост. Понятно, что это ещё не компенсировало то падение, которое было в предыдущие годы. Тем не менее это уже положительная тенденция, и это, конечно, дорогого стоит», — подчеркнул Сергей Собянин.
Также город стал больше получать доходов от налога на прибыль и подоходного налога. «Такого роста поступлений в бюджет не было с 2011 года, со времён, когда мы вышли из кризиса 2009–2010 годов. Очень похожий тренд по динамике, по объёму, по процентам. Надеюсь, что он и эти показатели сохранятся до конца года. Можем констатировать, что мы перешли уже не просто в нейтральную, но в позитивную фазу роста», — добавил Мэр Москвы.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что тенденции роста инвестиций в основной капитал, объема торговли и экспорта нужно закрепить. «Очень хорошо, что в Москве наблюдается восстановительный рост, потому что Москва — крупнейший мегаполис и вообще, по сути, общестрановой драйвер развития. Многие экономические процессы, которые начинаются в Москве, потом распространяются по всей территории государства в рамках общероссийской экономики», — сказал Председатель Правительства России.
Столица не только создаёт и поддерживает промышленные предприятия, но и способствует появлению новых рабочих мест по всей стране. «С учётом огромного товарооборота, потоков товаров и услуг из Москвы и в Москву Москва столица создает около 3,5 миллиона рабочих мест от Владивостока до Калининграда. И мы видим, что с увеличением объема товарооборота, товаропотоков между регионами, с которыми мы достаточно плотно работаем, увеличивается и количество рабочих мест, которые потенциально создаёт мегаполис», — отметил Сергей Собянин.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы