Ситуация в Приморском крае стабилизируется: жители Приморского края возвращаются в свои дома
14.08.2017, 19:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители, оказавшиеся в подтопленных районах Приморского края, возвращаются в свои дома из пунктов временного размещения.
За минувшие сутки в Приморском крае от воды освободились 33 жилых дома и 28 придомовых территорий. Вода также ушла со всех социально-значимых объектов.
Так, на сегодняшний день на территории края остаются подтопленными 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске, а также в пунктах временного размещения находится 66 человек, среди которых 25 детей.
Силами МЧС России продолжается оказываться адресная помощь: просушено 12 домов, от ила и грязи очищены 3 жилых дома, произведена расчистка 109 придомовых территорий, восстановлено 1900 м. оград приусадебных участков, вывезено более 140 куб. м. мусора, откачана вода из 5 подвалов жилых домов, произведена очистка 25 колодцев и около 4 км. ливневых канализаций, произведена распиловка деревьев в объёме около 30 куб. м. Доставляется техническая и бутилированная вода населению.
В целях оказания гражданам единовременной материальной, а также финансовой помощи в связи с частичной и полной утратой имущества в 6 муниципальных образованиях организована работа 139 оценочных комиссий. За сутки специалистами комиссий по оценке ущерба обследовано свыше 840 домов и придомовых территорий.
С пострадавшим от стихийного бедствия населением работают психологи Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Хабаровской Специализированной пожарно-спасательной части и Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. За сутки психологическая помощь была оказана в 27 случаях. Социального напряжения среди населения нет.
На реках края отмечается спад уровней воды. Реки в берегах. Уровни воды в реках на территории пострадавших муниципальных образований по гидропостам составляют: в реке Раздольная (населённый пункт Новогеоргиевка) уровень воды составляет 462 см, в реке Раздольная (г. Уссурийск) – уровень воды составляет 405 см, в реке Комаровка (гидропост Сахарный завод Уссурийский городской округ) уровень воды составляет 9 см.
Всего на территории районов Приморского края, попавших в зону паводка, развёрнута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавстредства и 3 воздушных судна.
За минувшие сутки в Приморском крае от воды освободились 33 жилых дома и 28 придомовых территорий. Вода также ушла со всех социально-значимых объектов.
Так, на сегодняшний день на территории края остаются подтопленными 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске, а также в пунктах временного размещения находится 66 человек, среди которых 25 детей.
Силами МЧС России продолжается оказываться адресная помощь: просушено 12 домов, от ила и грязи очищены 3 жилых дома, произведена расчистка 109 придомовых территорий, восстановлено 1900 м. оград приусадебных участков, вывезено более 140 куб. м. мусора, откачана вода из 5 подвалов жилых домов, произведена очистка 25 колодцев и около 4 км. ливневых канализаций, произведена распиловка деревьев в объёме около 30 куб. м. Доставляется техническая и бутилированная вода населению.
В целях оказания гражданам единовременной материальной, а также финансовой помощи в связи с частичной и полной утратой имущества в 6 муниципальных образованиях организована работа 139 оценочных комиссий. За сутки специалистами комиссий по оценке ущерба обследовано свыше 840 домов и придомовых территорий.
С пострадавшим от стихийного бедствия населением работают психологи Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Хабаровской Специализированной пожарно-спасательной части и Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. За сутки психологическая помощь была оказана в 27 случаях. Социального напряжения среди населения нет.
На реках края отмечается спад уровней воды. Реки в берегах. Уровни воды в реках на территории пострадавших муниципальных образований по гидропостам составляют: в реке Раздольная (населённый пункт Новогеоргиевка) уровень воды составляет 462 см, в реке Раздольная (г. Уссурийск) – уровень воды составляет 405 см, в реке Комаровка (гидропост Сахарный завод Уссурийский городской округ) уровень воды составляет 9 см.
Всего на территории районов Приморского края, попавших в зону паводка, развёрнута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавстредства и 3 воздушных судна.
Источник: МЧС РФ