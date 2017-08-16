ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг КНДР, подтвердили недопустимость военных авантюр в регионе и угроз применения силы, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.



"В ходе беседы обсуждались пути выхода из конфронтационной спирали на Корейском полуострове. Подтверждена недопустимость военных авантюр и угроз применения силы, откуда бы они ни исходили. Неприемлемы попытки силового решения проблем региона. Министры подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования, необходимость для всех вовлеченных сторон при поддержке мирового сообщества двигаться к налаживанию диалога по комплексному решению проблем Корейского полуострова", — говорится в сообщении.



В этой связи Лавров и Ван И отметили возрастающую актуальность усилий по продвижению российско-китайских мирных инициатив по двусторонним каналам и в Совете Безопасности ООН.