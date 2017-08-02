ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оперативность прибытия на вызов бригад скорой помощи увеличилась. Итоги работы столичных медицинских служб за последние полгода подвёл Департамент здравоохранения Москвы.

Среднее время от момента вызова до приезда скорой в первой половине 2017 года составляет 12,1 минуты. Это меньше, чем в прошлом году: тогда врачи приезжали за 12,8 минуты. А по времени прибытия к месту ДТП московская скорая демонстрирует результаты на уровне крупнейших столиц мира: среднее время приезда не превышает восьми минут.

«Сейчас всего за один день в центр в среднем поступает до 16 тысяч обращений, при этом наши бригады выполняют до 12 тысяч выездов ежедневно. Каждый специалист в сутки принимает около 350 обращений», — рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи (ССиНМП) имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Он отметил, что бригады удаётся скоординировать благодаря слаженной работе созданного на базе станции единого городского диспетчерского центра, куда горожане звонят по телефону 103.

В работу станций скорой помощи также активно внедряют современные информационные технологии и средства коммуникации. Все бригады оснащены планшетами. Прямо с места вызова врач может передать данные электрокардиограммы на кардиопульт станции для расшифровки. Это позволяет намного быстрее установить диагноз в случае инфаркта. Планшет может работать и как навигатор, помогая водителю найти оптимальный маршрут.

Ежедневно для оказания скорой помощи жителям и гостям столицы на линию выходит более 1000 специализированных санитарных автомобилей. В случае необходимости также привлекают вертолёты центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы. Они оснащены специальным оборудованием, например аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, инкубатором для транспортировки новорожденных, спинальным щитом, кислородными баллонами.