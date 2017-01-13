Собянин: Новогодние праздники в столице в целом прошли без происшествий
13.01.2017, 16:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании Президиума Правительства Москвы Мэр столицы Сергей Собянин отметил высокий уровень подготовки и слаженную работу служб городского хозяйства в период новогодних праздников.
В свою очередь, заместитель Мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков доложил, что все службы городского хозяйства Москвы работали в штатном режиме в новогодние праздники.
«Во время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, начиная с 26 декабря, все службы городского хозяйства работали в штатном режиме, аварийных отключений потребителей в указанный период не допущено», - подчеркнул Петр Бирюков.
По его оценке, в новогодние и рождественские праздники в столице ежесуточно трудились более 50 тысяч работников комплекса городского хозяйства, поддерживая в штатном режиме состояние объектов жилого и нежилого фонда.
Помимо этого, более 4 тысяч человек обеспечивали работу объектов топливно-энергетического и водопроводного хозяйства.
Заместитель Мэра уточнил, что в праздничные дни Москва использовала исключительно основной вид топлива - природный газ, не прибегая к резервным видам - углю, дизельному топливу и мазуту.
В свою очередь, заместитель Мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков доложил, что все службы городского хозяйства Москвы работали в штатном режиме в новогодние праздники.
«Во время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, начиная с 26 декабря, все службы городского хозяйства работали в штатном режиме, аварийных отключений потребителей в указанный период не допущено», - подчеркнул Петр Бирюков.
По его оценке, в новогодние и рождественские праздники в столице ежесуточно трудились более 50 тысяч работников комплекса городского хозяйства, поддерживая в штатном режиме состояние объектов жилого и нежилого фонда.
Помимо этого, более 4 тысяч человек обеспечивали работу объектов топливно-энергетического и водопроводного хозяйства.
Заместитель Мэра уточнил, что в праздничные дни Москва использовала исключительно основной вид топлива - природный газ, не прибегая к резервным видам - углю, дизельному топливу и мазуту.