ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заседании Правительства Москвы Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 2016 год стал рекордным по объемам ввода дорожного строительства и вводу путей рельсового транспорта.



«Всего за шесть лет наземного и подземного метро было построено больше 100 км и 55 станций. Это, конечно, большой, серьезный итог работы всего города. Было в прошедшем году развернуто огромное дорожное строительство, и был поставлен своеобразный рекорд, построено 101 км дорог, 45 искусственных сооружений, мостов, тоннелей, переходов. Всего за шесть лет было построено больше 500 км дорог, это 12% всей дорожной сети Москвы», - подчеркнул Сергей Собянин.



Именно в 2016 году было запущено Московское центральное кольцо (МЦК), которое по мнению Мэра Москвы, серьезно повлияло на работу в лучшую сторону всех видов общественного транспорта столицы.



Немаловажным проектом в области дорожного строительства является строительство северо-восточной хорды.



«Из крупных дорожных объектов хотел бы отметить строительство Северо-Восточной хорды, которая призвана соединить самые сложные магистрали города, находящиеся в тяжелом транспортном состоянии. Это Измайловское, Щелковское шоссе, «Ярославка», Дмитровское. Сегодня там больше всего пробок, больше всего проблем. Больше всего времени москвичи проводят, стоя на этих перегруженных трассах. Северо-Восточная хорда призвана их соединить, сделать поперечные связки. Количество пробок должно снизится около 20% - на 27%. И, соответственно, помимо дорожного эффекта, мы ожидаем серьезный экологический эффект. Количество выбросов от автомашин после строительства Северо-Восточной хорды должно снизится на 10% от всего объема выбросов автомашин в Москве», - сообщил Сергей Собянин.



Помимо этого, продолжаются работы и по развитию дорожного каркаса Новой Москвы. На данный момент завершен первый этап реконструкции калужского шоссе, ведется строительство четырех автомобильных путепроводов через ж/д пути в Переделкино, Щербинке, Кокошкино и Крёкшино. Открытие вышеуказанных проектов запланировано на вторую половину 2017 года.